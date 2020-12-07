Комплекс будет рассчитан на 932 номера и объединит отели эконом-класса Days Inn и Super 8, а также гостиницу средней ценовой категории AmericInn. Общая площадь всех трех корпусов составит 44,532 кв. м.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2024 год. Объем инвестиций в проект не уточняется.

Ожидается, что до 2025 года в Петербурге появится еще один отель под управлением Wyndham. Гостиницу под брендом Ramada Encore (средняя ценовая категория) на юге города строит Becar Asset Management. Планируется, что 26-этажный отель будет включать 469 номеров.

В настоящее время у Wyndham нет отелей в северной столице. В России оператор работает в 6 городах: в Екатеринбурге, Казани, Елабуге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Воронеже, где расположены гостиницы под брендом Ramada (средняя ценовая категория).

Группа Wyndham является крупнейшей в мире гостиничной сетью, включающей около 9,3 тыс. отелей и более 831 тыс. номеров в 90 странах, осуществляющих деятельность под 20 гостиничными брендами.

Согласно данным MKG Consulting, по состоянию на начало 2020 года Wyndham занимал шестое место в мире по количеству номерного фонда. Лидером являлся Mariott, затем следовали индийская OYO, китайская Jin Jiang, Hilton и IHG.

ООО "Строительная компания "Монолит", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 98% принадлежит Ольге Ивановой, на 2% -Ольге Петровой. Среди проектов компании — апарт-комплекс в Петербурге.