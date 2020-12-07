"Ленобласть не планирует введение ограничений на передвижение внутри региона и въезд граждан из других субъектов РФ", — говорится в сообщении.

По данным федерального оперштаба, в Ленобласти за сутки выявлено 212 заболевших COVID-19. С начала пандемии зарегистрировано 18,4 тыс. случаев заражения, 158 человек скончались.

Ранее в понедельник глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения передвижения людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции. Позднее его помощник Алексей Кузнецов сообщил, что фраза о таких ограничениях была вырвана из контекста и Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан.