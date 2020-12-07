Ранее власти Петербурга объявили, что в городе с 30 декабря по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны. Вице-губернатор Евгений Елин попросил туристов не приезжать в город на каникулы.

"Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга направил 4 декабря открытое письмо губернатору Александру Беглову, в котором выразил категорическое несогласие с постановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли. Жесткие ограничения вызвали массовые аннуляции туров", — сказала Тюрина.

В письме отмечается, что полный запрет на работу ресторанов в период высокого спроса услуг питания вне дома носит "не только дискриминационный характер, но и создает условия для неравной конкуренции между регионами". При этом у малого бизнеса нет льгот на аренду, на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций, нечем платить зарплату. Сегмент не восстановился после первого локдауна, 40% предприятий так и не начали работу.

Не меньшие трудности испытывают отели. "До выхода постановления гостиницы и туркомпании Петербурга на новогодние праздники фиксировали и без того очень низкую загрузку, не более 20%. Причем, большая часть этого объема – бронирования в рамках программы кэшбека. И все это потеряно. Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирования номеров в отелях, туров, экскурсий", — подчеркнула Тюрина.

По ее словам, бизнес находится в замешательстве, поскольку добросовестные предприниматели выполнили все санитарные меры, рекомендованные Роспотребнадзором и администрацией Санкт-Петербурга, потратив много денег. Но постановление показало, что ни QR-коды, ни участие в программе Safe Travels никакого значения не имеет.

"В связи с этим турбизнес просит отменить полный запрет на работу предприятий общественного питания, разрешить ресторанам при отелях с сертификатами Safe Travels обслуживать проживающих гостей без ограничений по времени. Среди других требований — смягчить ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок в праздничные и предпраздничные дни, а также разрешить турфирмам с сертификатами Safe Travels осуществлять туристические и экскурсионные перевозки автобусам", — сообщила Тюрина.

Кроме того, турбизнес попросил власти о поддержке. "Объявляя о локальном закрытии на несколько недель, власти одновременно не предложили бизнесу никаких мер поддержки, хотя в каждом отдельном предприятии потери по сравнению с прошлым годом составляют до 95%. Ситуация тяжелая. И пока турбизнес не услышал ответа на свое письмо", — отметила Тюрина.

Она добавила, что в текущей ситуации ряд предприятий могут уйти в теневой сектор, и контролировать соблюдение противоэпидемических мер ими будет невозможно.

"Принятие жестких ограничительных мер с закрытием предприятий приведет микро- и малый бизнес к банкротству, вынудит средний и крупный бизнес сокращать сотрудников накануне Нового года. Это, в свою очередь, повлечет негативные социальные последствия, разрушит туристическую привлекательность самого востребованного для путешествий города России", — заключила эксперт.