"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации", — сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста".

На конференции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил: "Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".