"Музей расположен в здании кафедрального собора Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви. К разработке проекта музея были привлечены лучшие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Казани", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в музейных витринах представлены старопечатные книги, редкие иконы, предметы быта, а также фотографии и документы, связанные с историей старообрядчества.

По информации пресс-службы, финансирование проекта осуществлялось из нескольких источников. Татарстан также принимал в нем активное участие, в 2017 году республикой были привлечены средства, на которые осуществлены работы по ремонту помещений, монтажу системы отопления и водоснабжения, системы пожаротушения, видеонаблюдения и сигнализации. "В прошлом году Татарстан дополнительно привлек средства на завершение работ по созданию экспозиции, строительству четырёх входных групп и благоустройству примыкающей к собору территории", — отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в июне 2020 года исполком Казани принял постановление о создании новой улицы в Вахитовском районе столицы республики, которая будет названа в честь главного идеолога старообрядчества протопопа Аввакума.

Руководство Татарстана постоянно подчеркивает, что его приоритетом было и остается обеспечение межнационального и межконфессионального мира и согласия, основанного на соблюдении баланса интересов всех национальных и религиозных групп.