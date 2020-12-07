5 декабря авиакомпания совершила первый рейс из Алматы в Мале со 151 пассажиром на борту при максимальной вместимости 166 посадочных мест.

"Ближайшие рейсы также имеют высокую загрузку более 90%. В связи с высоким спросом дополнительная третья частота вводится раньше предполагаемого срока с 14 декабря (по понедельникам) и будет действовать до 18 января", — говорится в сообщении компании.

В декабрьские и новогодние праздники с 16 декабря по 16 января рейсы будут выполняться на широкофюзеляжном самолете Boeing 767.

Для въезда в Мальдивскую Республику требуется справка ПЦР теста с отрицательным результатом на английском языке. С момента забора материала до времени прилета рейса по расписанию должно пройти не более 96 часов.