По его словам, по итогам 2020 года "Платов" рассчитывает перевезти 2 млн пассажиров.

"В сентябре и октябре, в течение двух месяцев, мы наблюдали рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эти два удачных для аэропорта месяца не делают погоды ни по кварталу, ни тем более по году. Слишком глубока была яма весной, когда в апреле и мае пассажиропоток у нас сократился на 90%. По итогам 9 месяцев 2020 года падение пассажиропотока составило 36,6%", — добавил Серов

"Что касается планов на предстоящий год, то мы исходим из отраслевых прогнозов, и они неутешительные. Оптимистичный сценарий предусматривает пиковое снижение пассажиропотока в январе и феврале и общее снижение по году на 15%. Консервативный сценарий ожидает повторения 2020 года с падением пассажиропотока свыше 90% в марте-апреле и общим снижением по году более 40%", — сказал он.

Серов также добавил, что главной задачей на 2021 год становится сохранение коллектива.

"Рано или поздно из коронакризиса придется выходить, важно, чтобы было с кем. Этот год показал, что авиационная отрасль способна быстро восстанавливаться и быстро реагировать на меняющиеся запросы экономики. Но хочу подчеркнуть, быстрое восстановление возможно только при условии сохранения производственных мощностей и кадров", — добавил Серов.

Исполнительный директор также сообщил, что "Платов" не пересчитывал ранее озвученные планы по 30-летнему сроку окупаемости. "В долгосрочной перспективе есть шансы "отыграть" один кризисный год. Но если кризис затянется, сроки окупаемости придется пересматривать", — сказал Серов.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. По итогам января-сентября 2020 года пассажиропоток аэропорта составил 1,496 млн человек (снижение на 36,6%). Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут", которая в 2019 году увеличила перевозки пассажиров через "Платов" в 1,8 раза, до 592 тыс. человек.