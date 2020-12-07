"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определённого ограничения передвижения физических лиц в том числе между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", — заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество -2020" в понедельник.

По его словам, возможен также запрет на определенные виды деятельности, связанных с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. "Всё это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать", — сказал Мурашко.

Также необходимо продолжить соблюдать требования личной безопасности — ношение масок, дистанцирование и так далее, добавил министр.