Чибис отметил, что решение об открытии горнолыжного сезона принято вместе с Роспотребнадзором с учётом "стабилизации количества заболевших" за последние две недели.

"С учётом этой стабилизации ситуации принято решение о начале работы как горнолыжного комплекса "Большой Вудъявр", так и ряда других горнолыжных комплексов на территории Мурманской области со следующей пятницы, с 11 декабря. Пока эти горнолыжные комплексы будут работать для жителей Мурманской области", — сказал губернатор.

В случае сохранения стабильной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в новогодние каникулы горнолыжные комплексы будут открыты для туристов из других регионов.

По результатам осмотра ГК "Большой Вудъявр" министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что россияне смогут выехать на отдых на горнолыжные комплексы Мурманской области.

"Надеюсь, что не только жители Мурманской области, но и всей России будут с удовольствием и заинтересованностью сюда приезжать, потому что условия, которые созданы и по сервису, и по качеству дорог, трасс, в России, я думаю, одни из лучших", — сказал министр.

Сложность запуска горнолыжного сезона в этом году заключается в пандемии и карантине, который продолжает действовать в Кировске и соседнем городе Апатиты с 28 марта. С 30 мая для проезда на эту территорию, где сосредоточены горнопромышленные предприятия (АО "Апатит", СЗФК), требуется оформление пропусков.

Местные СМИ отмечают, что при этом попасть в Кировск и Апатиты, минуя пропускную систему, можно на поезде или самолете.

Вместе с тем, согласно данным сервисов, которые предлагают аренду жилья у частных лиц или бронирование гостиниц, сейчас идет активный процесс бронирования в Кировске на новогодние каникулы, свободных мест размещения осталось мало.

27 ноября пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что в новогодние праздники из Москвы на горнолыжный курорт в Хибинские горы (Кировско-Апатитский район, Мурманская область) будет курсировать двухэтажный "Горнолыжный экспресс", в котором можно будет бесплатно провозить горнолыжное снаряжение.

26 ноября на международном арктическом форуме "Дни Арктики и Антарктики в Москве — 2020" на сессии, посвященной туризму в российской Арктике, губернатор Чибис сообщил, что в новогодние праздники также будет запущен электропоезд "Лыжная стрела" между Мурманском и Хибинами. Время в пути составит четыре часа. Горнолыжники смогут бесплатно перевозить свое снаряжение.

Горнолыжный сезон в Хибинах при обычных обстоятельствах начинается в конце ноября — начале декабря и завершается в мае. В 2020 году из-за пандемии ГК "Большой Вудъявр" и "Кукисвумчорр" были вынуждены закрыться в конце марта.

В планах региональных властей внедрить в Хибинах систему искусственного оснежения, чтобы увеличить продолжительность горнолыжного сезона.

Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро") и "Кукисвумчорр".