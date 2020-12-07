"Посольство Российской Федерации в США внимательно отслеживает ситуацию с задержанным в аэропорту г. Нью-Йорк самолетом авиакомпании "Аэрофлот". В случае необходимости окажем российским гражданам консульскую помощь", — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства РФ.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что пассажиров, прибывших рейсом "Аэрофлота" из Москвы, досматривает транспортная полиция.

Телеканал FoxNews сообщил, что пассажиры самолета, приземлившегося в аэропорту имени Джона Кеннеди, были эвакуированы. Согласно данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, причиной эвакуации стала полученная информация об угрозе взрыва на борту. Аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил в своем твиттере, что он "полностью открыт, и рейсы выполняются без задержек". Также отмечается, что все "аварийные мероприятия" были завершены.