Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что на берегу Каспийского моря были обнаружены 17 мертвых тюленей.

Директор АНО "Каспийский природоохранный центр" Заур Гапизов заявил "Интерфаксу", что угрозу для тюленей представляют мелкоячеистые китайские пластиковые сети, которыми пользуются браконьеры. "Тюлени попадают в них и погибают". "Мы хотим добиться запрета продаж таких сетей", — подчеркнул он.

Специалист также добавил, что в Каспийское море в больших объемах попадают неочищенные сточные воды. Он добавил, что природоохранный центр установит щиты с телефонами, по которым можно будет обращаться при обнаружении погибших и раненых морских животных.