"Горнолыжные курорты могут открываться для внутреннего туризма. С 22 декабря горнолыжным курортам потребуется разрешение от властей кантонов", — говорится в заявлении правительства.

Операторы курортов должны будут также соблюдать строгие меры предосторожности и не допустить распространения коронавируса.

Ограничений непосредственно на катание на лыжах со склонов не предусмотрено, однако правительство обязало с 9 декабря сократить до двух третей от максимальной вместимости количество людей в транспорте, в частности, в поездах и в гондолах.

Вводится обязательное ношение масок на курортах при поездках на подъемниках и в очередях.

При несоблюдении мер безопасности власти кантона имеют право выписать предупреждение оператору. Если нарушения не будут ликвидированы, разрешение на работу может быть отозвано.

Между европейскими странами ранее возникли разногласия относительно работы горнолыжных курортов. В результате Германия обратилась в ЕС с просьбой выработать общеевропейское решение, однако в Брюсселе посчитали это вопросами национальной компетенции. Власти отдельных стран опасаются, что в случае отсутствия единых правил европейцы отправятся в те страны, где разрешено катание на горных лыжах и сноубордах, и это приведет к росту заболеваемости коронавирусом после их возвращения на родину. Недовольство также связано с экономическими потерями, которые понесут регионы, большая часть доходов которых связана с горным туризмом.

Некоторые страны, среди них — Франция и Италия, решили отложить начало горнолыжного сезона и не открывать курорты на рождественские праздники.