В пятницу в Москве прошел день открытых дверей Сахалинской области для инвесторов, в нем приняли участие более 50 компаний, а также представители федеральных органов исполнительной власти, институтов развития Дальнего Востока и крупных российских банков. Регион представил проекты туристско-рекреационных кластеров "Итуруп Резорт", "Лагуна Буссе", "Архипелаг Онекотан" и гостиничного комплекса на горнолыжном курорте "Горный воздух" в Южно-Сахалинске.

"Когда мы говорим про турпоток, который сегодня принято официально считать, то методики несовершенны. Около 300 тыс. туристов посещают Сахалин и Курилы ежегодно. Реализация заявленных инвестиционных проектов позволит увеличить турпоток в островную область до 600 тыс. человек в год, то есть более чем в два раза", — пояснила она.

По результатам 2019 года турпоток в Сахалинскую область составил около 260 тыс. человек – это только те гости, которые размещались в гостиницах.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области

Инициатором и одним из инвесторов создания горнолыжного курорта с гостиницей на 700 мест, гольф-полем и термальной лагуной в кластере "Итуруп Резорт" стала компания "Роза Хутор".

"Там есть стартовая инфраструктура – аэродром, порт, мобилизованные строители, электричество и дороги. За 5 лет можно спроектировать и построить туристический объект. На Итурупе много вулканов, термальных источников, Кипящее озеро, фумарольные поля. Из плюсов – на острове маленькие расстояния между точками притяжения для туристов. Это качественный и дорогой продукт с горнолыжным комплексом, но он круглогодичный, это геопарк", — рассказал на инвест-питчинге председатель совета директоров "Роза Хутор" Сергей Бачин.

Он отметил, что проект могут включить в нацпроект по развитию туризма, и тогда процент по кредиту для инвесторов может быть снижен с 9-10% до 3,5% годовых за счет субсидирования процентной ставки.

Инвестиционный проект в природном парке "Лагуна Буссе" предполагает строительство гостиничного комплекса эко-формата на 25 номеров на озере Большое Вавайское.

"Ежегодно "Лагуну Буссе" посещают около 200 тыс. туристов. На территории природного парка находятся более 10 мест, входящих в наиболее популярные туристические маршруты: маяк Анива, арочный мыс Птичий, мыс Евстафия, лагуна Буссе, бирюзовые озера и другие природные достопримечательности", — рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В рамках проекта "Архипелаг Онекотан" предполагается комплексное развитие территории четырех Северо-Курильских островов – Атласова, Парамушир, Онекотан и Шумшу.

По словам генерального директора ООО "Архипелаг Онекотан" Дмитрия Родионова (входит в "Роза Хутор"), освоение Северных Курил позволит развиваться различным туристическим направлениям – экспедиционному, бальнеологическому, горному, круизному и другим. На первом этапе проекта предполагается оборудовать сеть пешеходных маршрутов, парк-отель на 200 номеров, взлетно-посадочную полосу для малой авиации, яхт-клуб.

"Северные Курилы – абсолютно неизвестная территория, которую видело, наверное, несколько сотен человек в мире. И мы уверены в том, что достаточно большое количество людей готовы за это заплатить", — заключил он.