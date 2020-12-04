В частности, на решение туристов повлиял запрет на работу общепита и развлекательных учреждения с полуночи до 6 утра.

"Один гость из-за этого отменил крупную заявку. Он хотел новогодний корпоратив, наше кафе сказало, что никакого корпоратива не будет, т.к. им только до 12 разрешено работать", — пожаловался представитель калужской гостиницы "Ока".

По оценкам представителя гостиницы, количество заказов на новогодние праздники находится примерно на уровне прошлого года, а вот ноябрь был для гостиницы провальным: "едва наскребли на зарплату".

"Может быть к концу декабря если точно Петербург будет закрыт, в Москве все позакрывается, еще больше заявок будет. Пока заявки есть", — отметил собеседник агентства.

Представитель другой калужской гостиницы "Зуль" в будущее смотрит с меньшим оптимизмом. По его словам, турфирмы начали отменять заявки после введения ограничений в Москве.

"Пандемия влияет очень, мы это чувствуем. Что касается кафе, ресторанов на 31 или со дня открытия 12 (декабря — ИФ), то пока все очень плохо. Пока заявок нет, люди боятся делать брони, т.к не знают, что будет через месяц. Люди не хотят рисковать. Что будет 25 или 30 декабря — время покажет. Я думаю, что люди приедут", — отметил представитель гостиницы "Зуль".

В отеле Hilton Garden inn Kaluga положительно оценивают перспективы турпотока на новогодние праздники.

"Люди бронируют активно отели и хотят посетить Калугу. Но мало, кто знает, что Калуга сейчас является новогодней столицей. То есть люди бронируют и мы рассказываем об этом. Некоторые звонят, т.к. узнали об этом от друзей и знакомых и соответственно бронируют", — заявил собеседник агентства.

При этом представитель гостиницы также отметил, что постояльцев в последние осенние месяцы было немного.

По данным руководства города, количество забронированных мест в гостиницах Калуги растет. Предприниматели, в первую очередь, из сферы услуг и общепита, активно готовится в приему гостей, завил начальник управления экономики и имущественных отношений города Владимир Васин на пресс-конференции.

"Бронирование растет. Городской бизнес активнейшим образом вкладывает свои честно заработанные деньги в организацию праздничных локаций. По нашим оценкам, затраты бизнеса на подготовку праздника только на праздничных локациях — десятки миллионов рублей", — отметил Васин.

В Калужской области до конца января продлен режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. В регионе действует масочный режим, самоизоляция для пожилых и хронически больных людей. Также в области запрещена работа предприятий общепита и развлекательных организаций с полуночи и до 6:00.

Как сообщалось ранее, торжества в рамках проекта "Калуга — Новогодняя столица России 2021" пройдут в Калуге с 12 декабря по 9 января. Хрустальная снежинка — ее символ — была принята 7 января 2020 года у Рязани.

Определены восемь городских площадок, на которых развернутся основные новогодние мероприятия. Город будет украшен в стиле ретрофутуризма с отсылкой к космическим достижениям советской эпохи. По замыслу разработчиков концепции, это послужит развитию отечественных высоких технологий в XXI веке.

Туристов ждет парад Дедов Морозов и Снегурочек, открытие резиденции калужского Деда Мороза — впервые она разместится в парке культуры и отдыха. На Театральной площади готовятся представить свой спецпроект актеры калужского драмтеатра, это будет "Театрализованный карнавал". На сцене нового городского парка на улице Марата запланировано большое арктическое шоу "Легенды Севера". Также состоятся два гастрономических фестиваля: один — с едой, другой — с горячими напитками. Горнолыжный комплекс "Квань" готов предложить калужанам и гостям города посмотреть на самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс "Ambassador Hotel Kaluga" — посетить резиденцию Снежной королевы. В городе пройдут и другие мероприятия.