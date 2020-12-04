"Мы должны быть уверены, что снежный покров у нас достойный, чтобы никто не поцарапал свои доски и комфортно смог покататься. Стоит отметить, что на зимний период на новогодние даты номеров в гостиницах Южно-Сахалинска почти нет", — сказала она на дне открытых дверей Сахалинской области в Москве.

Пахолкова рассказала, что спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" – популярный дальневосточный горнолыжный курорт, расположенный в Южно-Сахалинске на горе Большевик. Он насчитывает более 10 км горных трасс.

По ее словам, 90% туристов приезжают на курорт из Владивостока, Петропавловска-Камчатского и Хабаровска.

"Зимой можно посетить Сахалин не только, чтобы отдохнуть на "Горном Воздухе", но и провести время на горячих источниках на острове Итуруп. Когда мы говорим про зиму в регионе, то она снежная и мягкая, это более солнечный сезон, чем даже лето. Температура не ниже минус 15 градусов. Вьюги обычно в марте и феврале", — рассказала она.

Как отметила и.о. министра туризма, любителей активного отдыха зимой на Сахалине может заинтересовать катание на собачьих упряжках, снегоходах, прогулки на снегоступах, а также рыбалка на корюшку и навагу.

Кроме того, сказала она, турист перед поездкой может заполнить анкету "Твоя яркая зима на Сахалине" на сайте gosakhalin.ru и в период с 1 декабря по 20 апреля 2021 года за счет скидок и бонусов сэкономить на размещении, экскурсиях, питании в кафе и ресторанах, а также прокате спортивного инвентаря.

Пахолкова также сообщила, что в связи с распространением коронавируса туристы в настоящее время смогут посетить Сахалин только в составе организованных групп по линии сахалинских туроператоров. Также путешественник должен иметь справку об отсутствии коронавируса, сделанную не ранее чем за 3 дня до поездки.