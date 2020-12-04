"Начинается работа над новым законом о туризме, текущий — 1996 года морально устарел. Нам предстоит снять ограничение и барьеры, которые мешают развитию многих видов туризма, включая, в первую очередь, экологический", — сказала она, выступая на дне открытых дверей Сахалинской области в Москве.

Как напомнила Догузова, ведомство занимается разработкой нацпроекта по туризму, в рамках которого работает по трем основным направлениям – развитие инфраструктуры, формирование спроса, снижение стоимости турпродуктов для туристов и снятие различных административных и законодательных барьеров.

"Формирование спроса очень важно с точки зрения инвестиционной привлекательности. Для инвестора высокий спрос – это устойчивый поток, это доходы, это повышение рентабельности и привлекательности бизнеса ", — добавила она.

Также глава Ростуризма отметила, что экологический туризм – перспективное направление для Сахалинской области, однако там, как и во многих других регионах страны, дефицит качественной туристической инфраструктуры.

"Чтобы туристы с удовольствием путешествовали по стране, необходимо создать конкурентоспособные по соотношению "цена-качество" турпродукты. И ключевое здесь — развитие туристической инфраструктуры. В этой связи очень важной мерой поддержки в следующем году должно стать субсидирование процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей", — сказала Догузова.

По ее словам, эта мера поддержки может стать ключевой для крупного и среднего бизнеса, она позволит привлечь новые инвестиции в те направления туризма, в которые инвесторы не идут сейчас, в том числе из-за "дорогих" кредитов.