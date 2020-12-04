В сообщении компании отмечается, что старт четвертого квартала был сильным. Однако вторая волна пандемии коронавируса и новый виток ограничительных мер, введенных незадолго до Дня благодарения, привели к замедлению темпов роста новых бронирований, и в декабре ситуация не меняется.

В этих условиях, а также с учетом некоторого повышения цен на топливо среднедневной показатель потерь компании в четвертом квартале будет соответствовать верхней границе обозначенного ранее прогнозного диапазона в $25-30 млн, говорится в пресс-релизе American Airlines.

Авиаперевозчик ожидает, что на конец четвертого квартала будет располагать доступной ликвидностью на сумму более $14 млрд.

Восстановление спроса на авиаперевозки будет неравномерным, и сделать сколько-нибудь точные прогнозы довольно трудно, отмечают в компании.

Накануне другая американская авиакомпания — Delta Air — также заявила об ослаблении спроса и ранних бронирований.