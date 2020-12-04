"Мы об этом думали, мы приняли другое решение. Мы частная авиакомпания, и решение для авиакомпании остановиться — достаточно непростое, особенно для частной", — сказала Филева.

По ее словам, отказ от приостановки деятельности связан с несколькими причинами. Первая — это понимание, что компания сможет летать в маржинальный доход, то есть покрывая переменные затраты. Вторая причина — экипажи и пилоты, "им было важно получать какой-то налет". Третья — для перевозчика было важно сохранить межрегиональную сеть, "которую было бы легко разрушить, но сложно восстановить", отметила Филева.

Отвечая на вопрос о планах S7 на следующий год, она сообщила, что компания продолжит сокращать расходы и адаптироваться "под новые реалии". Также будет обновляться флот. За счет каких типов, Филева не уточнила, при этом на вопрос, как она оценивает возвращение в небо Boeing 737MAX, заказчиком которых является, в том числе и S7, она сказала, что теперь этот самолет безопасен. "Летать на нем можно, это хороший самолет", — заявила Филева.

Весь рынок авиаперевозок РФ на этот год она оценила в 70 млн пассажиров (против 128 млн в 2019 г.), следующий год, по ее мнению, будет на уровне 2015-го, когда было перевезено 92 млн человек.