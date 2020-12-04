"Сахалин – географически место, предназначенное для туризма. И мы не можем не воспользоваться этим. Если кто-то хочет отправиться в экологический тур, то ему обязательно следует посетить Сахалин и Курилы", — сказал он на дне открытых дверей Сахалинской области в Москве в пятницу.

По словам Лимаренко, регион привлекательный с инвестиционной точки зрения, и власти готовы содействовать в его развитии. Глава региона сообщил, что один из перспективных проектов – экологический кластер "Лагуна Буссе", который занял 4-е место по итогам Всероссийского конкурса агентства стратегических инициатив (АСИ) на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.

"Мы готовы ухаживать за каждым инвестором, который захочет вложить свои средства в строительство гостиниц, бальнеологических комплексов, ресторанов, объектов, которые являются базовыми для развития туризма. В настоящее время мы входит в топ-30 инвестиционно привлекательных регионов России", — добавил Лимаренко.

Он отметил, что регион славится своей природой, поэтому необходимо снизить антропогенную нагрузку на нее.

"В 2021 году мы входим в новую эпоху развития Сахалина, в экологическую эпоху. Мы представляем новый законопроект для правительства РФ, для Госдумы, в котором Сахалин переходит в работу в условиях новой экологической реальности с учетом Парижских соглашений о климате. Мы переводим всю нашу энергетику на топливо с минимальным углеродным следом. В ближайшие 5 лет мы уйдем от угля, от солярки. Мы будем пользоваться газом и возобновляемыми источниками энергии. Мы поставили задачу стать углеродно-нейтральным регионом России в ближайшие 5 лет", — рассказал губернатор.

"В этом смысле те инвесторы, которые вложат деньги на Сахалине, они сделают правильную ставку. Не пройдет 5-10 лет, как Сахалин станет лучшим экологическим направлением", — заключил Лимаренко.

Проект "Лагуна Буссе" включает в себя 10 точек, входящих в наиболее популярные туристические маршруты: маяк Анива, арочный мыс Птичий, мыс Евстафия, лагуна Буссе, бирюзовые озера и другие природные достопримечательности. Туристско-рекреационный кластер входит в зону свободного порта Владивосток, благодаря чему инвесторы смогут воспользоваться налоговыми льготами и административными преференциями.