Согласно информации пресс-службы, количество регулярных рейсов между Казахстаном и Турцией будет сокращено с 20 до 10 в неделю.

Данное решение принято межведомственной комиссией по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана "с учетом уровня эпидемиологической обстановки и рекомендаций министерства здравоохранения", говорится в сообщении.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований обеих стран и в соответствии с новым расписанием, опубликованным на сайтах авиакомпаний", — подчеркнули в ведомстве.