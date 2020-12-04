Компании используют бонусные программы в течение многих лет для привлечения клиентов, которые тратят крупные суммы, но те привилегии, которые они предлагают, как, например, повышение класса обслуживания или доступ в бизнес-зал аэропорта, потеряли свою актуальность во время пандемии, пишет газета The Wall Street Journal.

Как правило, компании не разглашают информацию о расходах на тревел-картах — в отличие от других карт, используемых для более общих целей. Между тем, расходы на путешествия по картам платежной системы Visa в последнем квартале сократились примерно на 70% по сравнению с прошлым годом. Расходы на путешествия и развлечения по картам американской финансовой компании American Express (AmEx) также снизились — на 69%.

Ситуация в других категориях выглядит лучше. AmEx сообщила, что в третьем квартале расходы, не относящиеся к путешествиям и развлечениям, выросли на 1%.

Во время пандемии и связанного с ней экономического спада потребители в целом стали отдавать предпочтение дебетовым картам, а не кредитным, не желая влезать в новые долги. За минувший квартал расходы по кредитным картам Visa, крупнейшей американской платежной системы, уменьшились примерно на 9%, а расходы по дебетовым картам этой же платежной системы увеличились на 20%.

По мере того как компании перевыпускают тревел-карты, все больше людей задумываются о том, стоит ли того внушительная плата за их годовое обслуживание. Некоторые перестают их использовать или переходят на карты с меньшими привилегиями. И хотя авиакомпании и компании, выпускающие карты, ожидают, что туризм в конечном итоге оживет, они опасаются, что деловые поездки больше никогда не возобновятся в полном объеме.

Некоторые банки уже начали выпускать новые карты, которые не предусматривают плату за годовое обслуживание, и предоставлять большее число привилегий за регистрацию. Согласно данным американской аналитической компании Competiscan, которая отслеживает предложения по кредитным картам, те владельцы карт, которые регистрировались в бонусных программах в течение третьего квартала, в среднем получили 50,037 тыс. миль или баллов, что на 53% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Авиакомпании меняют условия программ для пассажиров, совершающих частые перелеты, чтобы облегчить зарабатывание миль и сохранение своего статуса, который позволяет им пользоваться такими привилегиями, как приоритетная посадка и бесплатный выбор места. Также в рамках некоторых бонусных программ, когда владельцам карт начисляются дополнительные бонусы за траты по категории путешествий, было увеличено количество баллов за покупку продуктов и за расходы в других категориях, не связанных с путешествиями.

Для авиакомпаний ситуация особенно опасна. Многие крупные банки справляются с кризисом неожиданно успешно, отчасти за счет высоких показателей торговли на Уолл-стрит в период пандемии. Авиакомпании же, получившие в этом году помощь от государства в размере $50 млрд, практически полностью зависят от туристической отрасли, которая продолжает обваливаться.

Для банков бонусные карты являются важным способом привлечь состоятельных клиентов, продать им другие услуги и взимать с них высокую плату за годовое обслуживание. На них также может приходиться значительная часть бизнеса.

Авиакомпании зарабатывают тем, что продают мили банкам, которые раздают их клиентам в качестве вознаграждения.

Во время прошлых кризисов авиакомпании просили банки покупать мили в большом количестве и заранее, что давало им возможность получения быстрых инвестиций.

Текущим летом, когда American Airlines Group и Frontier Airlines вели переговоры о получении кредитов от Минфина США, правительство в качестве условия предоставления займов попросило, чтобы авиакомпании обсудили продление соглашений о кредитных картах, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.