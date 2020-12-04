"Дорожные службы приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги "Волосково — Взгляднево" с устройством подъезда к святому источнику "Гремячий Ключ" в Сергиево-Посадском городском округе. Временная дорога для обеспечения проезда к источнику появится уже в январе 2021 года", — говорится в сообщении.

Проектом предусмотрено устройство дороги протяженностью 1,7 км с двумя полосами движения и тротуаром, строительство линии наружного освещения и двух парковочных пространств более чем на 1,5 тыс. мест, а также реконструкция моста через реку Вондигу.

Отмечается, что полностью завершить работы планируют в начале 2022 года.

Гремячий ключ — один из главных туристических объектов Сергиево-Посадского округа и место паломничества верующих. По преданию, источник возник в XIV веке благодаря молитве Сергия Радонежского.

Летом здесь были отремонтированы две автомобильные дороги, ведущие от федеральной трассы А-108 (Московское большое кольцо) к деревне Взгляднево.