Две авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в Доминикану. AZUR air сможет летать из Москвы, Санкт-Петербурга в Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману Эль-Катей. Из Ростова-на-Дону, Самары и Уфы компания получила право летать в Пунта-Кану, Ла-Роману, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману Эль-Катей. Из Казани возможны полеты в Пунта-Кану, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману Эль-Катей. Кроме того, AZUR air получил возможность увеличить частоту полетов из Казани в Ла-Роману с 1 до двух рейсов в неделю.

Авиакомпания "Россия" сможет открыть при возобновлении авиасообщения рейсы в Пунта-Кану из Уфы, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Красноярска, Владивостока и Казани.

Авиакомпания AZUR air также получила новые допуски на рейсы в Танзанию (Занзибар). Перевозчик сможет летать туда из Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Москвы. Допуск на регулярные рейсы Москва – Занзибар получила также авиакомпания Nordwind.

Кроме того, AZUR air сможет увеличить частоту полетов из Москвы в Кайо-Коко на Кубе с 1 до 3 рейсов в неделю, а из Москвы в Варадеро – с 5 до 7 рейсов в неделю. Nordwind получила возможность увеличить частоту полетов из Москвы в Варадеро с 2 до 4 рейсов в неделю.

Также AZUR air и Nordwind получили допуски на рейсы в Грецию. AZUR air сможет летать в Салоники из Санкт-Петербурга, Nordwind – из Санкт-Петербурга, Анапы и Сочи, а также на Родос из Санкт-Петербурга.

AZUR air получила допуск на рейсы по маршруту Красноярск – Льеж (Бельгия), а Nordwind – Москва – Брюгге и Москва – Льеж. Также AZUR air получила допуски на рейсы из Жуковского в Пальма-де-Майорку, Барселону и Малагу (Испания), из Москвы в Тегеран (Иран), из Санкт-Петербурга в Пардубице (Чехия), из Иркутска в Худжанд (Таджикистан) и из Москвы в Джидду (Саудовская Аравия).

Также AZUR air получил допуск на рейсы из Москвы в Кельн, а Nordwind – из Санкт-Петербурга в Кельн.

"Аэрофлот" получил допуск на регулярные рейсы на Сейшельские острова. Авиакомпания сможет выполнять рейсы Москва – Виктория семь раз в неделю. "Аэрофлоту" также разрешили увеличить частоту полетов из Москвы на Мальдивы с 7 до 14 в неделю. Также "Аэрофлот" получил право летать в Варну (Болгария) из Москвы 7 раз в неделю.

Ряд авиакомпаний получили допуски на рейсы в ОАЭ. "Россия" получила разрешения на регулярные рейсы в Дубай из Санкт-Петербурга, "Азимут" – из Минеральных вод. "Уральские авиалинии" при желании смогут летать в Дубай из Жуковского, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Уфы, а в Шарджу и Абу-Даби из Жуковского и Санкт-Петербурга.

Три перевозчика получили возможность открыть полеты в Каир (Египет). Авиакомпании Royal Flight разрешили открыть рейсы в Каир из Челябинска, Ростова-на-Дону, Уфы, Самары, Перми, Екатеринбурга, Казани, Санкт-Петербурга. Nordwind получил допуски на рейсы в Каир из Владикавказа, Грозного, Нижнего Новгорода, Омска, Томска и Ярославля. NordStar может открыть полеты в Каир из Ростова-на-Дону.

Авиакомпании Nordwind выдан также допуск на рейсы из Санкт-Петербурга в Тунис (остров Джерба).

Кроме того, компании получили допуски на новые рейсы в Турцию. Royal Flight сможет летать в Стамбул из Воронежа. Авиакомпания Nordwind получила допуски на рейсы из Нижнего Новгорода, Новокузнецка, Мурманска, Томска, Ульяновска, Якутска, Ярославля, Омска в Стамбул и из Нальчика в Анталью.

Авиакомпания "Россия" получила допуски на рейсы в Индию (Гоа) из Санкт-Петербурга.

Nordwind дали возможность летать в Акабу (Иордания) из Екатеринбурга, Уфы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска и Казани.

"Победе" предоставлена возможность выполнять 4 рейса в неделю из Москвы в Бирмингем (Великобритания).

Авиакомпания "Якутия" получила допуски на рейсы в Токио (Япония) из Хабаровска и Владивостока.

Перевозчики Nordwind, RedWings, AZUR air и "Азимут" получили допуски на рейсы в разные города Казахстана из российских регионов, "ИрАэро", Nordwind, RedWings – в разные города Узбекистана, а Nordwind, AZUR air и "Уральские авиалинии" – в города Китая из шести пунктов РФ.

Nordwind также предоставлена возможность открыть рейсы в Доху (Катар) из Сочи и Санкт-Петербурга, из Омска в Бишкек (Киргизия), из Москвы и Сочи в Эль Кувейт.

Также, согласно приказу Росавиации, чартеры AZUR air смогут летать из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Уфы в Пунта-Кану, Ла-Роману, Санто-Доминго, Пуэрто-Плату и Саману Эль-Катей.

"Азимут" и "Уральские авиалинии" получили допуски на чартеры в Израиль, S7 Airlines – в Шамбери (Франция).