"Музей Израиля в Иерусалиме, Тель-Авивский музей изобразительных искусств, Музей Эрец-Исраэль в Тель-Авиве и Израильский национальный музей науки, технологий и космоса в Хайфе входят в число немногих музеев, которым было разрешено вновь открыться с 1 декабря, спустя более двух месяцев после закрытия из-за ограничений в связи с COVID-19. Открытие является частью правительственной пилотной программы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все посетители музеев обязаны приобретать билеты онлайн. Вход в музеи ограничен.

В министерстве предположили, что в 2021 году Израиль будет вновь открыт для международного туризма.