Начальная (максимальная) цена контракта составляет 145 млн рублей. Сама навигация, как предполагается, начнется с 1 мая 2021 года.

Заявки на участие в тендере принимаются до 14 декабря, итоги планируется подвести 16 декабря.

Паромная переправа является частью региональной дороги Баяндай — Еланцы — Хужир и обслуживается тремя паромами.

Ольхон — самый большой остров на Байкале длиной 73,5 км, шириной до 15 км. Соединен с материком паромной переправой, является самым популярным местом отдыха туристов, входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время по Ольхону проложена грунтовая дорога.