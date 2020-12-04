По данным за сентябрь-ноябрь 2020 года, в список самых востребованных направлений по объему пассажиропотока вошли 10 российских городов: Москва, Сочи, Симферополь, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Уфа и Архангельск.

Суммарный пассажиропоток по этим направлениям за указанный период составил порядка 2 млн человек.

Наибольший рост пассажиропотока по сравнению с тремя осенними месяцами 2019 года продемонстрировали Сочи (+64%), Калининград (+42%) и Симферополь (+30%).

Среди международных направлений лидерами стали турецкие Анталья, Стамбул, Даламан.

На рейсах в эти города аэропортом Пулково обслужено порядка 300 тысяч пассажиров.