ASQ – это обязательный, самостоятельно оплачиваемый карантин (15 ночей), для лиц, которые прибывают в страну по специальной визе и не являются гражданами Таиланда.

В сообщении говорится, что в настоящее время сайт проекта ASQ Paradise доступен только на английском и китайском языках. На портале можно найти информацию о различных услугах – от бронирования номеров до планирования индивидуальных поездок в Таиланд. В настоящее время на сайте представлены 107 отелей ASQ в Таиланде, предлагающих карантинные пакеты от 27 тыс. до 220 тыс. бат (от 66 тыс. до 540 тыс. рублей) в гостиницах категории от 3* до 5*.

"В карантинные пакеты ASQ входит 15 ночей в отеле, трехразовое питание по системе полный пансион, бесплатный Wi-Fi, трансфер из аэропорта, а также круглосуточное медицинское наблюдение. Температура и состояние здоровья гостей проверяются два раза в день. В течение всего пребывания в отеле гости трижды сдают тест на COVID-19. Некоторые отели предоставляют также дополнительные услуги, такие как бесплатные консультации с врачами, бесплатный приветственный мини-бар (без алкоголя) и другие", — говорится в сообщении.

Президент ASQ Club Thailand Прин Патханатам, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что информация о карантинных объектах в Таиланде ранее была достаточно разобщенной.

"Запуск сайта позволит иностранным туристам, местным предпринимателям и экспатам, работающим в Таиланде самостоятельно изучить сайт и забронировать напрямую подходящий отель для карантина", — сказал он.

Российское представительство ТАТ также сообщает, что на прошлой неделе министерство здравоохранения Таиланда и департамент службы поддержки здравоохранения страны заключили партнерские отношения с сервисом бронирования Agoda.

"Эта сделка позволит улучшить процесс бронирования отелей для карантина не только для туристов, но и граждан королевства, которые возвращаются домой. Путешественники в режиме реального времени видят наличие, тип номера и стоимость проживания. На данный момент для бронирования на сайте Agoda доступны 37 гостиниц Таиланда. Забронировать отели, участвующие в программах ASQ, можно как напрямую, так и через DMC или систему Agoda", — говорится в сообщении.

В октябре Таиланд принял первых с марта иностранных туристов, они приехали по специальной долгосрочной туристической визе (STV), по которой иностранный гражданин может пребывать в стране 60 дней, а затем при желании продлить ее еще на 30.

STV могут получить и граждане России. Правда, въезд связан со множеством ограничений. Туристам нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус перед вылетом, получить справку о здоровье, а после прилета провести 15 ночей на карантине в одном из одобренных правительством отелей.