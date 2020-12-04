"Новый министр — мы его как раз очень положительно оцениваем. Это человек из отрасли, он понимает проблемы авиакомпаний как никто другой, поэтому для авиации, я считаю, это хорошая кандидатура", — сказала Филева в интервью "РБК ТВ".

"Плюс, когда мы говорим, вся отрасль или только "Аэрофлот", надо сказать, что он много лет успешно возглавлял "Аэрофлот", и мы очень уважаем как конкурента "Аэрофлот", и "Аэрофлот" при Виталии Геннадьевиче Савельеве вел себя очень адекватно по отношению к конкурентам и к рынку. И третье — это сугубо мое личное мнение — это человек с большим, наверное, влиянием, и он усилит наше министерство", — добавила она.

Отвечая на вопрос, чего ждут в S7 от нового министра для отрасли, Филева сказала: "Нам, конечно, очень важно, чтобы отрасль играла по рыночным правилам. Вот вы говорите про преференции — нам важно, чтобы правила были общими на отрасль без выделения каких-то авиакомпаний. Ну и, конечно, министр понимает проблемы авиации, потребности населения в этом сегменте — мы надеемся, что это также будет реализовано в каких-то текущих программах".

Савельев был назначен министром транспорта 10 ноября, на этом посту он сменил Евгения Дитриха. До этого с 2009 года Савельев возглавлял "Аэрофлот", который через Росимущество контролирует государство.

S7 много лет является ближайшим конкурентом "Аэрофлота" на российском рынке. При этом группа полностью частная: ее основателями и владельцами является семья Филевых.