"Электронное оформление разрешений является частью проекта "Международный центр экологического туризма", цель которого — снижение антропогенной нагрузки на особо охраняемую природную территорию (ООПТ)", — говорится в сообщении.

Выдача разрешений в электронном формате — первый этап запуска большого программного продукта, который будет включать мобильное SAAS-приложение для инспекторов "Заповедного Прибайкалья" и туристических организаций. Туроператоры смогут создавать личные кабинеты, вести историю заявок и осуществлять бронирование.

"Цифровизация контрольно-надзорной деятельности ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" позволит консолидировать сведения о туристическом потоке, что в свою очередь даст возможность оперативно отслеживать антропогенную нагрузку на каждую конкретную местность и определять для нее необходимость в объектах инфраструктуры, обеспечивающих сохранность природных комплексов", — отмечается в сообщении.

Отмечается также, что "одним из заметных эффектов" цифровизации должно стать исчезновение многокилометровых очередей на паром на остров Ольхон в летний период. Мобильное приложение позволит гостям Прибайкалья занимать электронную очередь и рассчитывать время прибытия к переправе.

Стоимость разработки и внедрения программного продукта — 42 млн рублей, на данный момент в проект уже инвестировано 17 млн рублей. Инвестор — ООО "РТ-Иркутская эколого-туристическая компания".

Завершение создания SAAS-приложения и его полноценный запуск запланированы на 2021 год. Сейчас активная ссылка на сервис по электронному оформлению разрешений находится на сайте "Заповедного Прибайкалья", во вкладке "Путешествуй".

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году, в настоящее время его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны озера Байкала на территории Иркутской области.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина 73,5 км, ширина до 15 км. Соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского нацпарка.