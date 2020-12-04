"Жесткие ограничения, введенные в Санкт-Петербурге на новогодние праздники, вызвали массовые аннуляции туров в этот город. Туроператоры полагают, что туристы еще успеют переориентироваться на другие направления. Однако есть опасения, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах", — сказала она.

Тюрина подчеркнула, что в комплексе введенных в Петербурге ограничений на работу развлекательных заведений есть меры, которые фактически ставят крест на турпоездках в город.

"В городе с 30 декабря по 10 января будут полностью закрыты все музеи, а также театры, концертные залы, кафе и рестораны. Надежды питерских туроператоров, что музеи все-таки в праздники будут работать, не оправдались. В дополнение ко всему власти города прямым текстом заявили, что туристам не следует приезжать", — сказала пресс-секретарь РСТ.

Она рассказала, что туроператоры в настоящее время туристам вместо Петербурга предлагают поехать в соседнюю Ленинградскую область, в которой почти нет ограничений, а также в Калининград, Карелию, Вологду и на Кавказ.

В частности, в компании "Интурист" считают, что многие туристы предпочтут переориентироваться на отели и коттеджи в Ленинградской области, включая местные горнолыжные курорты.

Ранее власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором после 2 декабря.