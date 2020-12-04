Согласно плану, Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической обстановке с буквенных обозначений (категории А, В, С) на общеевропейскую – красный, оранжевый, зеленый и серый.

В "красный" список вошли Россия, Ливан, Египет, Белоруссия, Украина, Израиль, ОАЭ, Иордания и Саудовская Аравия. Гражданам этих стран с 1 марта будет разрешено прилетать в Ларнаку и Пафос, но путешественники должны сдать два ПЦР-теста на коронавирус. Первый нужно сделать не ранее чем за 72 часа до прибытия на Кипр, а второй в аэропорту прилета. Стоимость таких тестов будет составлять около 30-40 евро.

Пассажиры из "зеленого" списка, куда включены все страны Евросоюза, смогут прилетать на Кипр без тестов на коронавирус. Туристам из стран "оранжевой" группы, куда войдут страны Европы, не входящие в ЕС, перед посадкой в самолет потребуется предъявить справку с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее чем за 72 часа до вылета. В "серую" группу попали оставшиеся страны мира, из них разрешен въезд на Кипр только киприотам, а также иностранцам, имеющим вид на жительство на острове, а также обладателям специальных разрешений. По прибытии на Кипр из стран "серой" зоны необходимо будет пройти обязательный 14-дневный карантин.

При этом путешественники из любой категории стран, которые пройдут вакцинацию от COVID-19 сертифицированной ЕС вакциной, смогут прилететь на Кипр без тестов. Им необходимо будет при въезде предъявить справку о вакцинации.

Между тем, власти Кипра отметили, что до вступления плана в силу, начиная с 15 января 2021 года, Минздрав республики пересмотрит эпидемиологическую обстановку в странах, поэтому перечни государств в категориях могут быть изменены.

Кипр открыл границы для иностранных туристов из ряда стран 23 июля, с 28 августа власти страны объявили об открытии своих границ для россиян, однако въезд разрешен только некоторым категориям граждан РФ.

С 22 ноября грузопассажирские рейсы в Ларнаку возобновил "Аэрофлот", они выполняются по воскресеньям.