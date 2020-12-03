«Вылеты в Анталью авиакомпаниями Red Wings и AZUR Air стартуют в начале апреля 2021 года и продлятся до конца октября. Собственная полетная программа будет осуществляться из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Ростова-на-Дону, Краснодара, Казани, Самары, Уфы, Владикавказа, Минеральных вод, Нижнего Новгорода, Воронежа», — рассказали в «Интуристе».

Рейсы авиакомпании AZUR Air в Даламан стартуют со второй половины апреля из 10 российских городов (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Самара, Уфа, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минеральные воды и Нижний Новгород).

Как отметили в пресс-службе, в системе бронирования представлены около 400 отелей различной категории

Стоимость недельного пакетного тура в Анталью на двоих с размещением в отеле категории 3* с завтраками начинается от 45,5 тыс. рублей. Тур на двоих на неделю с размещением в Мармарисе в отеле 3* на базе питания «все включено» обойдется в 50,9 тыс. руб.

По словам исполнительного директора «Интуриста» Сергея Толчина, несмотря на ряд сложностей, с которыми столкнулась мировая индустрия туризма, летний сезон 2020 на турецком направлении состоялся. «Это позволяет сделать позитивные прогнозы на лето-2021. После пандемии ожидается довольно высокий отложенный спрос, и отели с оптимальным соотношением цены и качества очень быстро «встанут на стопы». Для того, чтобы подобрать для себя оптимальный отдых надо, что называется, не упустить момент», — сказал он.

В пресс-службе добавили, что традиционно кампания раннего бронирования отдыха в Турции проходит в несколько этапов. В декабре самые низкие тарифы на размещение, предоплата за тур составит всего 10% от его стоимости. Остаток необходимо будет внести не позднее, чем за 10 дней до даты заезда и до 1 июня 2021 года.