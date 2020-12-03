"Они будут профинансированы из федерального бюджета в рамках выделенных из резервного фонда правительства в III квартале 2020 года 3 млрд руб. Эти субсидии направлены на обеспечение перевозок на региональных маршрутах на воздушных судах, произведенных в России после 1 января 2009 года", — сообщила представитель Росавиации, уточнив, что речь идет о субсидиях в рамках постановления правительства №1242.

Полеты на этих маршрутах будут выполнять 10 авиакомпаний, добавили в ведомстве.

Первоначально на этот год Росавиация утвердила перечень из 262 субсидируемых маршрутов. Для выполнения программы из федерального бюджета было выделено 8,35 млрд руб. Всего по льготным тарифам планировалось перевезти 2,5 млн человек рейсами 21 авиакомпании.

Замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев заявлял в ноябре, что ведомство запросило в правительстве дополнительные субсидии на внутренние авиаперевозки на этот год. Речь шла о сумме 3,3 млрд руб., уточнял он. Эти деньги, по словам Белавинцева, пойдут на субсидирование в том числе тех рейсов, которые уже выполняются перевозчиками.