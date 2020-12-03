В октябре инфляция в стране составила 11,89% и эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали ее усиления до 12,6%.

Темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ноябре ускорились до максимальных за 18 месяцев 21,1% с 16,5% в октябре, свидетельствуют данные статистического института страны (TurkStat). Коммунальные услуги в стране подорожали на 9,1%, транспорт — на 18,7%, товары повседневного спроса и услуги — на 29,4%, медицинские услуги — на 16,3%.

В годовом выражении потребительские цены в Турции выросли в ноябре на 2,3% — это самая высокая инфляция с октября 2018 года. Месяцем ранее повышение цен составило 2,1%.

Ускорение инфляции в Турции увеличивает вероятность дальнейшего повышения базовой ставки Центробанком страны, отмечает старший экономист по emerging markets Capital Economics Джейсон Тьюви.

Как сообщалось, в ноябре турецкий ЦБ поднял ставку по семидневным операциям РЕПО (базовая ставка) сразу на 475 базисных пунктов — до 15% годовых с 10,25% годовых.

По словам Тьюви, усиление инфляции в Турции, по крайней мере, частично связано с ослаблением лиры относительно доллара США, составившим в этом году более 30%.

Лира прибавляет более 1% в паре с долларом на торгах в четверг, курс составляет 7,769 лиры/$1.