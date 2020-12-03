В том числе, на прилет аэропортом обслужено 236,1 тыс. пассажиров (рост на 43%), на вылет — 235 тыс. человек (рост на 36%). Самыми популярными направлениями стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сургут и Красноярск.

В тройку лидеров по объемам перевозок вошли "Аэрофлот", S7 Airlines и "Победа", вместе они перевезли более 270 тыс. пассажиров.

Как сообщил генеральный директор аэропорта Иван Таранченко, в декабре количество рейсов в Геленджик возрастет.

"Со 2 декабря авиакомпания S7 Airlines увеличила частоту выполнения рейсов в Геленджик до ежедневной, в период новогодних праздников перевозчик будет выполнять по два рейса в день. Также на этой неделе стартовали полеты в Москву авиакомпании Utair. Заполняемость кресел на рейсах составляет более 90%, и это — очень хороший показатель, особенно с учетом того, что крупные перевозчики впервые выполняют полеты в Геленджик в период осенне-зимней навигации", — пояснил агентству Таранченко.

В настоящее время компания продолжает реализацию проекта строительства нового аэровокзального комплекса. Инвестиции оцениваются в 5,4 млрд рублей.

Аэропорт располагается в районе Тонкого мыса на западном берегу Геленджикской бухты.

ООО "Аэропорт "Геленджик", ранее входившее в "БазЭл Аэро", теперь принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"), они владеют по 49,5% в уставном капитале. Сделка по приобретению актива была закрыта в апреле 2018 года.