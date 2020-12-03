"Нынешние ограничительные меры продлеваются до 14 декабря", — сказал представитель правительства Стелиос Петсас.

Однако он отметил, что правительство решило сделать одно исключение и разрешить магазинам, которые продают украшения для рождественских праздников, открыться с 7 декабря.

В Греции с 7 ноября действует режим изоляции с комендантским часом с 21:00 по 5:00 по местному времени. Затем власти закрыли все школы и детские сады.

Всего в Греции за время эпидемии диагностировали более 109 тыс. случаев COVID-19, скончались 2,6 тыс человек.