"Первый этап — это довыкуп акций, принадлежащих "Аэрофлоту", в собственность области. Там будет символическая стоимость в 1 рубль, фактически просто передача", — сказал Спиченко, которого цитирует издание sakhalin.info.

"Вопрос (о возможной продаже "Авроры" — ИФ) на повестке действительно стоит. Это сложная процедура, которая требует в том числе корпоративного одобрения. На сегодняшний день стороны находятся в процессе финализации условий возможной сделки", — заявил журналистам представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Ранее продажа "Аэрофлотом" контрольного пакета в "Авроре" Сахалинской области (сейчас у нее 49%) обсуждалась в контексте проекта создания дальневосточной авиакомпании с российской авиатехникой. Как заявляли в Минтрансе РФ, это должно стать первым этапом проекта, на втором этапе в капитал компании будет предложено войти остальным субъектам ДФО. Позднее было принято решение, что новая дальневосточная авиакомпания будет сформирована в виде консорциума действующих региональных перевозчиков.

Аналитик инвесткомпании "Ренессанс Капитал" Артем Ямщиков говорил ранее, что обсуждаемая продажа доли "Аэрофлота" в "Авроре" видится логичным шагом, но много денег эта сделка не принесет. "Точную оценку "Авроры" назвать не могу, но думаю, это незначительные для "Аэрофлота" деньги", — говорил он.

"Аврора" является основным перевозчиком на Дальнем Востоке. Парк компании состоит из 23 самолетов иностранного производства: европейских Airbus A319 и канадских DHC-8/6 Twin Otter.