"По сравнению с рекордным 2019 годом у нас будет большое падение, более 40% у нас будет снижение",- сказал он.

По его словам, наибольшее снижение — в международных перевозках, около 80%.

"Из российских направлений у нас больше всего пострадала Москва, мы потеряли порядка 45% от прошлого года. Мы потеряли многих транзитных пассажиров, которые к нам не приехали, это — юристы, бизнесмены", — добавил он.

Ранен сообщалось, что ООО "ВВСС" планировало, что пассажиропоток аэропорта "Пулково" в 2020 году может вырасти на 7%.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".

Аэропорт "Пулково" в 2019 году обслужил 19 млн 581,262 тыс. пассажиров, что на 8,1% превышает показатель 2018 года