Речь идет о грузопассажирских рейсах. Регулярные полеты в эти страны пока не возобновлены.

"Перевозчик ведёт переговоры с авиационными властями о возможности начать полёты из Санкт-Петербурга в предновогодний период с 24 декабря в Прагу, Берлин, Мюнхен, Париж и ряд стран Азии, куда авиакомпания летала ранее. Статус этих рейсов — грузопассажирский, на которых сохранятся все эпидемиологические ограничения стран, куда планируется выполнение рейсов", — сказал источник.

По словам собеседника агентства, разрешения от авиационных властей Германии уже получены.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот", работает в среднем ценовом сегменте. По итогам 2019 года перевезла 11,6 млн человек, став третьей крупнейшей авиакомпанией РФ. "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию " России ", блокирующий пакет — у администрации Санкт-Петербурга.