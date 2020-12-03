По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", доллар дешевеет к большинству мировых валют, в том числе к рублю, вслед за снижением спроса на защитные активы на фоне надежд на действенность вакцин от коронавируса и принятие нового пакета стимулирования экономики США.
Британское Агентство по регулированию лекарственных препаратов (MHRA) одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech. Британские власти начнут прививочную кампанию против коронавируса COVID-19 в стране в начале следующей недели.
Парламент Японии одобрил законопроект, в соответствии с которым населению страны будет проведена бесплатная вакцинация от коронавируса COVID-19 за счет средств, выделенных из бюджета. Япония закупила вакцины Pfizer для 60 млн человек и Moderna для 25 млн, а также заказала 120 млн доз препарата AstraZeneca.
Лидер демократического большинства в Палате представителей США Стени Хойер заявил в среду, что надеется на достижение сделки по новым бюджетным стимулам уже в эти выходные. Днем ранее группа конгрессменов от обеих партий предложила новый пакет стимулов объемом $908 млрд.