"Музеи и библиотеки возобновляют работу в очном формате, принимают посетителей по предварительной записи с учетом индивидуального посещения, либо в составе семьи", — сказано в сообщении.

Соответствующее постановление подписано главой региона и вступает в силу с 3 декабря.

Отмечается, что инициатива поступила от мэра Комсомольска-на-Амуре Александра Жорника. "Мы видим, что есть некий перекос в ограничениях. Например, кафе, другие предприятия общепита, магазины работают, а учреждения культуры нет, хотя туда нет, и не было большого наплыва посетителей. А потребность у людей посетить и библиотеку, и музей есть. Они почти все в крае либо муниципальные, либо краевые, и уровень культуры, дисциплины там всегда был высокий", — сказал Жорник, которого цитирует пресс-служба.

Уточняется, что массовые акции и коллективные экскурсии в музеи пока остаются под запретом.

Посетители же должны быть в масках, соблюдать социальную дистанцию, в учреждении обязательна дезинфекция.

Деятельность музеев и библиотек в очном формате в Хабаровском крае была приостановлена 11 ноября.

Пресс-служба также сообщает, что постановлением правительства края кафе и ресторанам разрешено после 23:00 оказывать услуги питания на вынос, без посещения залов общепита.

На сегодняшний день в Хабаровском крае зарегистрировано 25 тыс. 571 случай коронавируса. Всего умерли 162 пациента. За последние сутки в регионе выявлено еще 338 новых случаев COVID-19. Коечный фонд задействован на 85%. В стационарах лечатся 7 тыс. 87 человек, свыше 11,5 тысяч- амбулаторно.

Как сообщалось, темп прироста новых случаев коронавируса в Хабаровском крае выше, чем в РФ, а также в ДФО и составляет 1,3%.

В крае запрещено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, граждане старше 65 лет должны соблюдать самоизоляцию.