Рейсы будут выполняться раз в неделю в статусе грузопассажирских, отмечает компания. К перевозке будут приниматься категории пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих COVID-ограничений. Список ограничений есть на сайте S7.

"S7 Airlines оставляет за собой право не допустить к перелету пассажиров, которые не удовлетворяют обозначенным условиям перевозки", — отмечает компания.

До этого в ноябре S7 запустила чартеры из Москвы во Францию (Париж и Ницца), Испанию (Аликанте и Барселона) и Италию (Верона).

S7 — российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.