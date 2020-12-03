"Рассчитываем, что к плановому динамичному восстановлению экономика перейдёт к середине следующего года, когда, мы надеемся, удастся снять большинство действующих на сегодняшний момент ограничений", — сказал Ефимов в эфире канала "Россия 24".

По его словам, в текущем году ожидается снижение валового регионального продукта. "Если говорить про экономику текущего года, то мы ожидаем снижение валового регионального продукта на уровне 3-4% — это меньше, чем изначально прогнозировали", — сказал Ефимов.

"На следующий год мы планируем восстановление в аналогичных параметрах уже в плюс", — добавил он.

Ефимов также сообщил, что в текущем году, несмотря на ограничения, предприятия вышли на плановые показатели по целому ряду отраслей. "Общепит в среднем практически выровнялся, отставание на 10-15% от выручки прошлого года. Если посмотреть на торговлю непродовольственными товарами, то мы видим динамику 10-15% относительно показателей прошлого года", — сказал заммэра.

"И в целом, есть взять полный оборот всех компаний, действующих на территории Москвы, то с июля месяца мы видели превышение относительно прежних показателей до сентября включительно плюс 3-4%, в октябре было небольшое снижение минус 3%, и в ноябре мы снова видим положительную динамику относительно показателей прошлого года", — добавил он.

При этом Ефимов отметил, что есть отрасли, где отставание выручки от прошлого составляет до 60%. "Это, конечно, же не касается отраслей, связанных с туризмом, культурно-массовыми мероприятиями. Эти отрасли отстают от выручки прошлого года от 30 до 60%", — сообщил вице-мэр.