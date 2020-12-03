"Сегмент оказался наиболее пострадавшим от кризисных явлений. Снижение среднего тарифа в Москве составило 13% относительно 2019 года. При этом 2020 год продемонстрировал самый низкий показатель загрузки в истории. Он снизился более чем в 2 раза и составил 35% по итогам года", — рассказала эксперт в четверг.

В целом в России в 2020 году открылось пять отелей. Многие московские открытия были перенесены на 2021 год. Если эти планы реализуются, в будущем году в столице откроются девять отелей более чем на 1,5 тыс. номеров.

Восстановление рынка зависит от ситуации с коронавирусом, по прогнозам это возможно не ранее третьего квартала будущего года.