Управляющая компания в сфере гостиничного бизнеса Cosmos Hotel Group 2 декабря объявила о запуске туристической платформы для иностранных туристов — Cosmos.Travel. На платформе можно будет оформить трансфер, проживание, экскурсии, посещение музеев, проезд в «Сапсане» и по Транссибу и т.д. В рамках проекта планируется развивать не только популярные направления Москва, Санкт-Петербург, Золотое Кольцо, но и такие регионы, как Карелия, Мурманск, Казань, Байкал, Камчатка и т.д.

«Власти много внимания уделяют развитию внутреннего и въездного туризма. Скоро произойдет либерализация визового режима и благодаря электронной туристической визе ожидается рост иностранного турпотока, соответственно, повышение бизнес-активности на этом направлении вполне ожидаемо. Россия большая страна, потенциал роста въездного турпотока огромен и места для развития, внедрения инноваций, развития современных сервисов В2В и В2С в этом сегменте хватит всем», — считает исполнительный директор туроператора «Интурист» Сергей Толчин.

По мнению заместителя генерального директора туроператора «Академсервис» Александра Курносова, Cosmos.Travel, в первую очередь, будет использоваться для нужд гостиничной группы, чтобы повысить загрузку отелей Cosmos Hotel Group. «Безусловно, многие иностранные компании и туроператоры хорошо знают один из крупнейших отелей в России и Европе Cosmos Moscow на ВДНХ и, полагаю, будут работать с ним напрямую. Новая платформа повышает возможность использования прямых каналов для туристов, особенно на фоне введения электронной визы в 2021 году. Это может увеличить иностранный турпоток в Россию», — сказал он.

Как отметил Толчин, с появлением новой платформы по въездному туризму конкуренция на этом рынке вырастет. «Это стимулирует развитие технологий, появление новых продуктов и таким образом развивает рынок в целом. «Интурист» всегда задавал тон на этом рынке, и мы планируем делать так и в будущем. В целом желаем успехов новому игроку», — заключил он.

За счет запуска нового продукта Cosmos Hotel Group рассчитывает в 2023 году нарастить заполняемость гостиниц на 30% по отношению к 2019 году. К 2024 году — обслуживать более 440 тыс. человек на рынке въездного туризма и достичь операционной прибыли по этому направлению не менее $5 млн.