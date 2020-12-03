«Расходы российских туристов на отдыхе за границей в этом году сократились на 61% по сравнению с прошлым годом и составили 31 млрд рублей. Всего владельцы карт ВТБ с начала года совершили за границей почти 8 млн транзакций в сфере туризма – на 57% меньше, чем за 11 месяцев 2019 года», — сообщает пресс-служба банка.

Наименьшее снижение было зарегистрировано в странах, которые открылись для российских туристов еще летом-осенью и не требуют обязательной изоляции после прилета – в Турции, в Белоруссии и на Мальдивах.

Так, согласно данным банка, расходы его клиентов на Мальдивах снизились лишь на 20%, Белоруссия недосчиталась 29% туристических расходов россиян, Турция и Египет — 40%. Наиболее значительно – на 78% — держатели карт ВТБ снизили траты в Японии, которая разрешила въезд только гражданам и резидентам и только с 1 ноября.

«Единственным «бенефициаром» закрытых границ стала Танзания, которая одной из первых открыла границы для россиян – туристические расходы клиентов банка в ней выросли к прошлому году на 36%, а осенью был зафиксирован более чем двукратный рост год к году», — отмечается в сообщении.

Топ-10 стран по объему туристических расходов клиентов ВТБ по-прежнему возглавляет Италия, хотя траты в ней сократились на 73% – до 3,1 млрд рублей. На второе место с пятого по объему расходов поднялась Турция, а Испания, в которой держатели карт ВТБ стали тратить на 72% меньше, переместилась на пятое место. Также в пятерку лидеров по туристическим расходам традиционно вошли Франция и Германия. В десятку вошли США, ОАЭ, Белоруссия и Великобритания. Покинула рейтинг традиционно популярная у петербуржцев Финляндия, которая занимала девятую строчку, а вместо нее в десятку лидеров вошел Таиланд.

Что касается структуры трат, то меньше всего россияне экономили на гостиницах и ресторанах – в Турции, например, снижение к прошлому году в этих категориях составило 17% и 11% соответственно. Больше всего они сократили траты на внутренние перелеты и переезды по железной дороге (снижение в этой категории составило около 70% по большинству открытых стран), предпочитая передвигаться на автомобилях. А в Турции расходы клиентов банка на аренду авто за 11 месяцев не только не снизились, а даже выросли на 4% к январю-ноябрю прошлого года. Исключением из общих правил стала Сербия, которая в середине октября стала для россиян «окном в Европу»: въезд в страну для граждан России разрешен и доступен благодаря прямым рейсам из Москвы. С начала года клиенты ВТБ потратили на железнодорожные и авиабилеты в стране на 36% больше, чем годом ранее.