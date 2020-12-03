"Членами оперативного штаба внесен ряд предложений по работе объектов туристической отрасли. Так, в число требований войдут проведение регулярной дезинфекции всех контактных поверхностей в организациях проката горнолыжного инвентаря и канатной перевозки пассажиров, обеспечение ношения пассажирами при поездках средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и ряд других", — говорится в сообщении по итогам заседания оперштаба КБР.

Глава республики Казбек Коков поручил правительству КБР в ближайшее время подготовить проект соответствующего документа. По данным оперштаба КБР, на 3 декабря в республике выявлено 13 001 случай COVID-19, в том числе 97 за последние сутки. 10 404 человека выздоровели, 224 — скончались от коронавируса.