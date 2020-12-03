«В соответствии с решением миграционных властей Вьетнама режим продления срока разрешенного пребывания для иностранцев, находящихся на территории СРВ по туристическим визам, пролонгируется до 31 декабря 2020 года», — сообщает в четверг Генконсульство РФ в Дананге.

Как отметили в дипмиссии, российские туристы, находящиеся во Вьетнаме по визам, срок действия которых истек во время пандемии COVID-19, могут покинуть республику до 31 декабря без штрафов, если прибыли после 1 марта или по безвизовому режиму (для граждан других стран).

В случае, если иностранный гражданин прибыл во Вьетнам по туристической визе до 1 марта, то ему при выезде из страны нужно подтвердить невозможность покинуть республику из-за ковида. Таким подтверждением может являться нота дипломатического представительства.

«Для получения "выездной" ноты вам необходимо за 3-5 дней до даты выезда прислать в ближайшее консульское учреждение письмо с подробным описанием вашей ситуации. Также необходимо указать ФИО, контактные данные, дату, вид транспорта и место пересечения границы, скан паспорта (основная страница, штамп о последнем въезде, виза) и скан приобретенного билета», — пояснили в Генконсульстве.

В дипмиссии напомнили, что упрощенный режим продления турвиз и выезда из Вьетнама иностранных туристов был введен властями временно в связи с ограничением регулярного транспортного сообщения между Вьетнамом и другими странами и отсутствием у туристов возможности своевременно покинуть страну. Начиная с лета, международное авиасообщение Вьетнама с другими странами постепенно восстанавливается.

«Причины, из-за которых Вьетнам вводил упрощенный порядок в отношении турвиз, стали не актуальны. Поэтому необходимо учитывать, что режим «автоматического» продления вьетнамскими властями туристических виз завершается», — подчеркнули в Генконсульстве.

Там добавили, что на выезд границы Вьетнама не закрыты. Из Вьетнама в Россию и другие государства выполняются рейсы через аэропорты Дубая, Стамбула, Сеула. Помимо этого, периодически осуществляются прямые рейсы из Вьетнама в Россию.

«Если вы не планируете выезжать из Вьетнама, то вопросы продления или оформления любых типов имеющихся вьетнамских виз, а также вопросы, связанные с нарушением миграционного режима и штрафными санкциями, необходимо решать самостоятельно в ближайшем подразделении Миграционного Управления МОБ СРВ», — пояснили в Генконсульстве.

«Если вы находитесь во Вьетнаме по туристической визе (действующей или срок действия которой истек в период эпидемии коронавируса) и, несмотря на то, что вы предъявили официальное сообщение Миграционного управления республики, вас пытаются выселить хозяева под предлогом отсутствия визы, или полиция требует от наличие действующей визы, то вам необходимо обратиться в Консульский отдел Посольства России в Ханое», — добавили в дипмиссии.