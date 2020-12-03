«Я хочу напомнить, что сейчас идет последняя неделя программы туристического кешбэка, когда по всем зимним предложениям, которые мы подготовили, можно получить возврат до 20 тыс. рублей деньгами на карту. Оплатить поездку надо до 5 декабря. Программой уже воспользовались до 300 тыс. наших граждан», — сказала она.

Как напомнила Догузова, отправиться в поездку по условиям программы можно до 10 января, а этот период совпадает с новогодними каникулами большинства россиян.

«Опыт летнего сезона, который успешно прошел в непростой ситуации с соблюдением всех мер безопасности, позволил нам путешествовать осенью и зимой. Специально к новогодним праздникам мы вместе с отраслью сформировали новые турпродукты и сеть чартерных программ, что позволило сделать путешествия по стране доступнее, разнообразнее и дешевле для туристов», — добавила она.

Первый этап распродажи туров по России с кешбэком прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры путешествия приобрели 70 тыс. человек на 1,5 млрд рублей. Второй этап начался 15 октября и продлится до 5 декабря. В соответствии с правилами акции туристы могут приобрести поездки во все регионы с возвратом до 20% стоимости, максимальный кешбэк составляет 20 тыс. рублей. Все предложения собраны на сайте мирпутешествий.рф. Тур должен быть оплачен картой "Мир", кешбэк также возвращается на нее.