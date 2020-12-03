Новые рейсы предполагается запустить в январе, планируемая частота — 2 раза в неделю.

"В этом году мы вели работу по увеличению авиамаршрутов из аэропорта "Победилово" (аэропорт г.Кирова — ИФ). В этом нас поддержал и федеральный центр, который подтвердил готовность просубсидировать несколько новых маршрутов. На 2021 год в рамках программы развития региональных перевозок в перечень субсидируемых направлений включены маршруты из Кирова — в Калугу, Екатеринбург, Уфу. Также планируется увеличить количество регулярных рейсов в Сочи, сделав его (направление — ИФ) круглогодичным. Данные направления утверждены приказом Федерального агентства воздушного транспорта в ноябре этого года", — приводятся в сообщении слова председателя правительства региона Александра Чурина.

На поддержку вышеуказанных рейсов из бюджета Кировской области потребуется более 65 млн рублей, федеральная часть субсидирования составит порядка 70 млн рублей.

В ходе проработки развития маршрутов авиакомпания "РусЛайн" направляла заявку на включение в перечень направлений из Кирова рейсов в Калугу, Уфу, Екатеринбург, Калининград и Сочи. Кроме того, "РусЛайн" предложил выполнять 68 оборотных рейсов с частотой выполнения два раза в неделю на маршрут Киров — Сочи — Киров (с января по май, и с октября по 31 декабря) и 36 оборотных рейсов два раза в неделю Киров — Калининград — Киров (с июня по сентябрь).

Также авиакомпания "Победа" планирует увеличить количество рейсов в Сочи в летний период с трех до пяти в неделю.

"Все поступившие предложения будут проработаны и проведен анализ целесообразности маршрутов", — отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за 11 месяцев 2020 года пассажиропоток аэропорта "Победилово" составил почти 200 тыс. человек (по данным Росавиации, за 11 месяцев 2019 года аэропорт обслужил 220,513 тыс. человек). Летом текущего года показатели пассажиропотока превысили показатели 2019 года, несмотря на отмену ряда авиамаршрутов из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

Также сообщается, что в 2021 году в кировском аэропорту планируется начать строительство аварийно-спасательной станции, приступить к ремонту фасадов здания аэровокзала, помещений обслуживания пассажиров и размещения персонала.

ОАО "Кировское авиапредприятие" было создано в январе 2005 года на базе активов одноименного госпредприятия. В собственность АО "Кировавиа" перешли здание аэропорта "Победилово", воздушные суда Ан-24, Ан-26, Ан-2, вертолеты Ми-2 и инфраструктура аэропорта, не вошедшая в федеральную собственность. АО "Кировавиа" летом 2012 года сменило название на ОАО "Аэропорт Победилово". 100% акций АО "Аэропорт Победилово" принадлежит Кировской области, полномочия акционеров осуществляет Минимущества региона.

Согласно расписанию аэропорта "Победилово", в настоящее время авиаперевозки из Кирова выполняют авиакомпании "РусЛайн" (в Москву и Нарьян-Мар) и "Победа" (в Москву и Санкт-Петербург).